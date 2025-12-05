На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая

BFMTV: Макрон убежал от службы безопасности КНР, чтобы пообщаться со студентами
true
true
true

Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности Китая в ходе государственного визита, чтобы пообщаться с толпой студентов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей страны», — говорится в материале.

На опубликованных кадрах видно, как Макрон бежит к толпе людей, стоящих поодаль. Следом за французским лидером бегут сотрудники китайской службы безопасности. По данным журналистов, это произошло 5 декабря, в заключительный день визита Макрона в Китай.

Накануне Макрон выступил за создание условий для наращивания объема прямых инвестиций Китая в европейскую экономику, благодаря которым могут появиться новые производства и рабочие места. Французский лидер призвал Евросоюз к проведению реформ для увеличения конкурентоспособности и привлечения инвестиций.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности КНР сотрудничать с Францией.

