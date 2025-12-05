Минюст внес четыре организации в перечень нежелательных в России

Минюст России добавил четыре организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Таким образом, список пополнили украинская «Харьковская правозащитная группа», турецкий «Тюркский фронт возрождения», «Ассоциация защиты человека и братства Imkander» и польский «Фонд поддержки Гражданского Совета».

26 ноября Министерство юстиции России включило в реестр нежелательных организаций две неправительственные организации (НПО) из США и Нидерландов: американское НПО Free Peoples of Russia House («Дом народов свободной России») и Organized Crime and Corruption Reporting Project («Центр по исследованию коррупции и организованной преступности»), зарегистрированный в Нидерландах.

В октябре Минюст России включил в этот список НПО из Финляндии, Грузии и Франции.

Ранее Минюст признал иноагентом политика и предпринимателя Евгения Савостьянова (признан в РФ иностранным агентом).