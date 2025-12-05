Netflix покупает Warner Bros.

Стриминговая платформа Netflix и компания Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. Об этом сообщили на сайте сервиса.

В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

«Любимые франшизы, сериалы и фильмы, такие как «Теория большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз» и «Вселенная DC», присоединятся к обширному портфолио Netflix», — говорится в сообщении.

В июне Netflix сообщила о сотрудничестве с NASA. В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции.

Ранее Маск призвал бойкотировать Netflix.