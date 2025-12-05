Мужчина порезал подростка перочинным ножом на Ставрополье

На Ставрополье ссора мужчины и подростка на улице привела к поножовщине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 ноября в Кочубеевском округе. Между 47-летним местным жителем и 17-летним подростком возникла ссора из-за взаимных оскорблений. После этого мужчина взял из дома перочинный нож, вернулся и нанес несовершеннолетнему удары в область туловища. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего заключили под домашний арест. Он полностью признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, проверили показания, а также назначили необходимые экспертизы.

