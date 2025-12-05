На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина порезал подростка перочинным ножом на Ставрополье

На Ставрополье мужчина порезал подростка перочинным ножом
true
true
true
close
СУ СК РФ по Ставропольскому краю

На Ставрополье ссора мужчины и подростка на улице привела к поножовщине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 ноября в Кочубеевском округе. Между 47-летним местным жителем и 17-летним подростком возникла ссора из-за взаимных оскорблений. После этого мужчина взял из дома перочинный нож, вернулся и нанес несовершеннолетнему удары в область туловища. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нападавшего заключили под домашний арест. Он полностью признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, проверили показания, а также назначили необходимые экспертизы.

Ранее саратовская пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами