Женщина госпитализирована с переломом таза и внутренним кровотечением после атаки гусей

В США женщина получила переломы после того, как на нее напали гуси

В Ройс-Сити, штат Техас, 72-летняя Лидия Уэст была госпитализирована с тяжелыми травмами после того, как на нее напала стая гусей в парке, пишет New York Post.

Как рассказал Дэвид, сын пострадавшей, несколько крупных гусей приблизились к женщине, пытаясь завладеть кормом, которым она кормила уток, и начали нападать.

«Она упала, попыталась встать и убежать, но гуси погнались за ней. Она оказалась прижатой к земле и не могла двигаться», — рассказал он.

Женщину обнаружила пара, гулявшая в парке. Они отогнали агрессивных птиц и вызвали скорую помощь. Лидию доставили в местную больницу, а затем перевели в крупный травматологический центр Далласа, где медики диагностировали у нее несколько переломов таза и внутреннее кровотечение.

Сообщается, что в парке обитают одомашненные китайские гуси — порода, известная своей повышенной настороженностью и громким характером. При ощущении угрозы такие птицы могут проявлять сильную территориальность и агрессию, фактически действуя как «сторожевые».

Ранее стая выдр до крови расцарапала и искусала вышедшую на пробежку женщину.