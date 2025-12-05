На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновске задержали организаторов вечеринок с пропагандой ЛГБТ

В Ульяновске троих организаторов ЛГБТ-вечеринок поместили под домашний арест
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Трое жителей Ульяновской области, подозреваемых в организации вечеринок с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), помещены судом под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, с января 2024 по декабрь 2025 года подозреваемые в возрасте от 30 до 35 лет проводили в развлекательном заведении Ульяновска мероприятия, где распространяли информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Они знали, что ЛГБТ-движение в России признано экстремистским и запрещено.

«Участники размещали в интернете информацию о проведении так называемых закрытых вечеринок, а также фото и видео со своих выступлений, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении УМВД.

Деятельность была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно со Следственным комитетом при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.

20 ноября сообщалось, что пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в ЛГБТ, свою деятельность они маскировали под массажные салоны и кальянные.

Ранее книгу Стивена Кинга перестали продавать в России из-за пропаганды ЛГБТ.

