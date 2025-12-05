В АТОР опровергли заражения россиян лихорадкой чикунгунья и денге на Кубе

АТОР опровергла сообщения об эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе

Санитарная обстановка на кубинских курортах, где отдыхают россияне, является нормальной, а сообщения об эпидемии лихорадки не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР подчеркнули, что в районах Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин не выявлено ни одного подтвержденного случая заболеваний чикунгуньей или денге. Экскурсии в Гавану и Сантьяго-де-Куба также не представляют риска, поскольку эти болезни не передаются от человека к человеку, а комары активны в основном в вечернее время.

«У нас на текущую дату не было ни одного обращения российских туристов на Кубе к врачам с симптомами лихорадки, похожей на чикунгунью или денге», — заявила директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

2 декабря Telegram-канал Mash писал, что около полутора тысяч российских туристов оказались в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск заражения лихорадками чикунгунья и денге в России.