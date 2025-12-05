FONBET помог закупить и доставить питьевую воду в Луганск и Мелитополь

FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя

Букмекерская компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила 5 млн рублей в Российский Красный Крест (РКК) для закупки и организации доставки питьевой воды жителям Луганска и Мелитополя.

Всего на выделенные средства было приобретено 360 тыс. литров бутилированной питьевой воды.

Российский Красный Крест уже отправил около 20 фур груза в Мелитополь и Луганск.

В FONBET отметили, что в августе компания также помогала формировать гуманитарный груз для отправки на новые территории.

Ранее FONBET переводил в РКК 15 млн рублей для помощи эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области.

Также после теракта в «Крокус Сити Холле» компания направляла на помощь пострадавшим около 30 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2024 года FONBET помог организовать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Оренбургской области и направил 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов.