Украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Энергодаре

Пухов: беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Энергодаре

Во дворе жилого дома в центре Энергодара рядом со зданием городской администрации упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Взрыв не произошел. Снаряд не детонировал. Пострадавших, к счастью, нет», — заявил он.

По словам Пухова, на место происшествия направили оперативную группу специалистов. Глава города обратился к жителям с просьбой быть внимательными и осторожными, а также следить за обстановкой.

Он добавил, что все работы по ликвидации последствий будут оперативно проведены в полном объеме. К текущему моменту снаряд обезвредили.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что артиллерийский обстрел со стороны ВСУ повредил энергетическую инфраструктуру в регионе.

В результате атаки в северо-западной части области остались без электроснабжения 2113 абонентов. Энергетики не могут приступить к восстановительным работам, поскольку обстрел не прекращается. Аварийные бригады начнут работу сразу после стабилизации обстановки.

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.