На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о «немедленном исполнении» иска об изъятии имущества Тимура Иванова

ТАСС: решение об изъятии имущества Иванова подлежит немедленному исполнению
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры (ГП) России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на сумму порядка 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Терезы Жребец.

«Иск Генпрокуратуры об изъятии имущества удовлетворить частично. Решение подлежит немедленному исполнению», — заявил судья.

После этого адвокат Иванова Денис Балуев заявил, что планирует обжаловать решение об изъятии имущества.

До этого Иванов во время судебного заседания, в котором он участвовал по видеосвязи из СИЗО, заявил, что приватизировал усадьбу в Архангельском за заслуги. По его словам, особняк в Раздорах в Одинцовском районе он приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая ему досталась в рамках раздела имущества с бывшей женой.

5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Иванов согласился передать государству усадьбу стоимостью 800 млн рублей.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами