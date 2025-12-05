Стало известно о «немедленном исполнении» иска об изъятии имущества Тимура Иванова

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры (ГП) России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на сумму порядка 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Терезы Жребец.

«Иск Генпрокуратуры об изъятии имущества удовлетворить частично. Решение подлежит немедленному исполнению», — заявил судья.

После этого адвокат Иванова Денис Балуев заявил, что планирует обжаловать решение об изъятии имущества.

До этого Иванов во время судебного заседания, в котором он участвовал по видеосвязи из СИЗО, заявил, что приватизировал усадьбу в Архангельском за заслуги. По его словам, особняк в Раздорах в Одинцовском районе он приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая ему досталась в рамках раздела имущества с бывшей женой.

5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Иванов согласился передать государству усадьбу стоимостью 800 млн рублей.