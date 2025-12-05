Безвиз, оборона и «искренняя дружба». О чем договорились Путин и Моди в Индии

В Индии прошли переговоры Путина и Моди, они длились более двух часов

В Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство.

В Хайдарабадском дворце Нью-Дели завершились официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, встреча продолжалась более двух часов, сообщает RT.

«Мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров <…> Могу выразить уверенность, что нынешний визит, достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России», — подчеркнул Путин по итогам встречи с Моди.

По его словам, переговоры прошли в конструктивной и дружеской обстановке «в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».

Путин назвал «знаком внимания» ужин в доме индийского премьера, где они беседовали тет-а-тет. Он подчеркнул, что с Моди «налажен тесный рабочий и личный контакт».

«Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель», — подчеркнул премьер-министр Индии.

Моди выразил Путину «благодарность за искреннюю дружбу и нерушимую приверженность сотрудничеству с Индией».

По итогам встречи в Нью-Дели Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Также Путин пригласил Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите.

Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом 4 декабря, Моди лично встретил его на авиабазе индийских ВВС Палам. Готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест, заметили в правительстве Индии. В Кремле назвали такое решение неожиданным. Кроме того, индийские девушки в национальных костюмах исполнили перед лидерами традиционный танец.

В ходе подготовки к визиту Путина в индийской столице сформировали пятислойную систему безопасности, улицы украсили флагами России и Индии, а также развесили плакаты с фотографиями двух лидеров.

Экономическое и военное сотрудничество

России и Индии по силам вывести объем торговли на отметку в $100 млрд, заявил Путин. В связи с этим согласована программа развития двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года.

По словам российского президента, документ задает четкие ориентиры перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами двух государств. Моди согласился с тем, что это поможет торговым инвестициям России и Индии быть более диверсифицированными и сбалансированными.

Путин подчеркнул, что Москва готова продолжать обеспечение бесперебойной поставки топлива для растущей экономики Индии. Он заметил, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов и «всего, что необходимо для развития энергетики Индии». Также он напомнил о возведении крупнейшей в Индии атомной электростанции «Куданкулам», которая внесет заметный вклад в энергообеспечение страны.

«Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, в сельском хозяйстве и в других областях», — рассказал Путин о перспективах.

Моди в свою очередь заявил о возможности введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней.

«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп, и это укрепит возможности в том, что касается перемещения людей», — сказал Моди.

Также премьер остановился на «крайне важном» сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в сфере критически важных минералов. По его словам, такое взаимодействие «важно для обеспечения безопасной и диверсифицированной мировой системы поставок».

Кроме того, Москва и Нью-Дели условились укреплять сотрудничество в Арктике и продолжить обсуждение по развитию транспортного коридора «Север — Юг».

Российский лидер добавил, что Россия тесно сотрудничает с Индией в сфере обороны. Он обратил внимание, что Москва уже более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот.

В ходе переговоров обсуждались региональные и глобальные проблемы, а также вопросы, касающиеся Украины, отметил Моди.

«Индия выступает за мир, как мы это делали с самого начала. Мы приветствуем все инициативы и усилия для поиска путей долгосрочного мирного урегулирования этого вопроса. Индия всегда была готова помогать этим усилиям, и мы будем готовы продолжать это в будущем», — сказал он.

Кроме того, Моди выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели будут вместе бороться с глобальными вызовами.

«Я уверен, что в будущем наша дружба даст нам силу бороться с глобальными проблемами и вызовами. И мы, надеюсь, станем лидерами более процветающего будущего», — добавил премьер.