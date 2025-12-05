На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мариуполе мужчина обстрелял семью жены из пистолета

В ДНР мужчина обстрелял из пистолета родственников жены и получил 12 лет колонии
Житель Мариуполя получил 12 лет колонии за нападение на жену и ее родственников, мужчина обстрелял их из пистолета и разгромил чужой автомобиль. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Верховного Суда ДНР и Управления Судебного департамента в ДНР.

По данным следствия, обвиняемый нашел и присвоил пистолет Макарова с боеприпасами, оружие он почти год хранил дома и воспользовался им, поссорившись с семьей жены. В ходе конфликта он открыл огонь из пистолета в сторону трех человек, но ни в кого не попал. В порыве гнева мужчина разгромил автомобиль одной из потерпевших.

По факту произошедшего в отношении жителя Мариуполя было возбуждено четыре уголовных дела. Во время расследования, находясь в следственном изоляторе, обвиняемый угрожал потерпевшим, вынуждая их давать ложные показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали мужчину, который устроил стрельбу в магазине

