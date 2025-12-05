Экс-глава ФИФА выступил против идеи организации вручить Трампу Премию мира

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер подверг критике решение этой организации вручить президенту США Дональду Трампу Премию мира, передает The Telegraph.

«Они не должны вручать [эту награду]. Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно», — сказал Блаттер.

Трампу должны вручить Премию мира во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая пройдет 5 декабря.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

