На Украине анонсировали новую встречу с США по плану Трампа

УП: Умеров проведет новую встречу в США с Уиткоффом и Кушнером

Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева проведет новую встречу с представителями США для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и [начальника Генштаба ВСУ] Андрея Гнатова с американской стороной», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, переговоры Киева и Вашингтона по вопросу «дальнейших шагов» по урегулированию ситуации на Украине пройдут во Флориде.

По информации источников РБК-Украина, украинские переговорщики встретятся со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленскоого не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде, чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.

