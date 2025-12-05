Россиянка избила пенсионера табуреткой ради телевизора

В Ульяновске 47-летняя женщина избила своего 64-летнего собутыльника табуреткой из-за спора о телевизоре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 29 ноября. Мужчина пригласил в гости знакомую, с которой они вместе распивали спиртное. В какой-то момент женщина заявила о намерении продать его телевизор, что не устроило хозяина. Когда мужчина попытался воспрепятствовать этому, она взяла деревянную табуретку и избила его по голове и рукам. После этого нападавшая взяла телевизор и скрылась с ним, предварительно пригрозив пострадавшему тем, что заявит о якобы совершенном им изнасиловании, если тот обратится в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — разбой. Ранее судимая безработная подозреваемая задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится проверка на ее причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее россиянин избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую возлюбленную.