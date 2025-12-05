На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избила пенсионера табуреткой ради телевизора

В Ульяновске женщина избила пожилого знакомого табуретом ради телевизора
true
true
true
close
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске 47-летняя женщина избила своего 64-летнего собутыльника табуреткой из-за спора о телевизоре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 29 ноября. Мужчина пригласил в гости знакомую, с которой они вместе распивали спиртное. В какой-то момент женщина заявила о намерении продать его телевизор, что не устроило хозяина. Когда мужчина попытался воспрепятствовать этому, она взяла деревянную табуретку и избила его по голове и рукам. После этого нападавшая взяла телевизор и скрылась с ним, предварительно пригрозив пострадавшему тем, что заявит о якобы совершенном им изнасиловании, если тот обратится в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — разбой. Ранее судимая безработная подозреваемая задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится проверка на ее причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее россиянин избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую возлюбленную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами