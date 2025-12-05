Переговоры Путина и Мурму за закрытыми дверями продлились около 30 минут

Президент России Владимир Путин и президент Индии Дроупади Мурму провели переговоры за закрытыми дверями продолжительностью около 30 минут. После этого лидеры приняли участие в церемонии представления делегаций, передает РИА Новости.

Встреча прошла в парадном зале, украшенном в честь визита. Участников церемонии сопровождали члены гвардии президента Индии в красной униформе. После того как лидеры заняли свои места, прозвучали государственные гимны обеих стран.

4 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии.