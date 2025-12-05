На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Дели открылась иммерсивная выставка Никаса Сафронова

Экспозиция Dream Vision в Нью-Дели объединила Россию и Индию
Пресс-служба «Роснефти»

При поддержке «Роснефти» в Нью-Дели открылась иммерсивная выставка народного художника России Никаса Сафронова. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что увидеть экспозицию под названием Dream Vision можно в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi с 7 по 21 декабря.

В компании уточнили, что на выставке представлено 100 работ художника, включая серию, созданную специально для индийской публики. На полотнах представлены архитектурные виды Москвы и Санкт-Петербурга соседствуют с изображениями Тадж-Махала и других знаковых мест Индии. Экспозиция размещена в восьми залах на двух этажах, ее площадь — около 1300 кв. м.

Выставка сочетает классическую живопись и современные технологии. Гостей встречают скульптуры слонов, расписанные вручную в русских народных техниках. Вход осуществляется через мультимедийный коридор, где за каждым зрителем следует индивидуальный «цветовой шлейф», сливающийся в общий поток. На протяжении маршрута работают более 400 метров LED-экранов с элементами дополненной реальности, искусственного интеллекта и интерактивного взаимодействия.

Кроме того, в пространстве задействованы робототехника и аниматроника: оживают цветы, отражающиеся в зеркальном полу, на экране гигантский слон «переходит» из жаркого вечера в Варанаси к заснеженному Московскому Кремлю. В каждом зале — уникальное звуковое и ароматическое сопровождение.

В «Роснефти» подчеркнули, что название Dream Vision отсылает к запатентованной технике самого Сафронова, в которой многослойная живопись стирает грань между реальностью и вымыслом.

Отмечается, что с 25 декабря 2025 года по 15 января 2026 года выставка переедет в Мумбаи.

