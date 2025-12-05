На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России утвердили расписание ЕГЭ-2026

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2026
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Соответствующий приказ ведомств опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что основной период ЕГЭ в следующем году начнется 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней. 11 июня — обществознание, физика. На 15 июня запланирована сдача биологии, географии и иностранных языков (письменная часть), а на 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Резервные дни по всем предметам — с 22 по 25 июня; 8-9 июля — дни пересдачи.

Кроме того, уточняется, что ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

До этого Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы. Одним из значимых новшеств стала отмена подачи документов через сайты университетов. С 2026 года поступление возможно только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале Госуслуги или лично в приемной комиссии вуза.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах.

