Политолог: пышный прием Путина в Индии — сигнал США

Пышным приемом президента России Владимира Путина Индия посылает сигнал США: Вашингтон не сможет воспрепятствовать сближению стран. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он напомнил, что индийско-американские отношения обострились после того, как Белый дом ввел пошлины против Нью-Дели и требовал перестать закупать российскую нефть.

Еще один сигнал руководство республики посылает собственному населению, считает политолог.

«Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», — подчеркнул Ткаченко.

4 декабря президент РФ прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.

В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее — помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

На следующий день Путин во время встречи с премьером Индии заявил, что у стран появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта.

