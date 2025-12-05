На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Kaspersky обнаружили ботнет Tsundere для атак на пользователей Windows

Россиян предупредили об опасности фейковых программ обхода блокировок
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты группы расследования кибератак GReAT «Лаборатории Касперского» выявили новый ботнет Tsundere, нацеленный на пользователей операционной системы Windows. Об этом сообщается на сайте компании.

отмечается, что вредоносное ПО распространяется через PowerShell-скрипты и MSI-установщики, имитирующие инсталляторы популярных игр.

Анализ показал, что ботнет использует смарт-контракты Web3 для размещения адресов командных серверов, что затрудняет их блокировку. После заражения импланты автоматически генерируются в двух форматах и обеспечивают непрерывное выполнение JavaScript-кода через протокол WebSocket. Переключение серверов управления происходит через блокчейн Ethereum, а сама инфраструктура включает панель управления с торговой площадкой.

По данным Kaspersky, разработчики Tsundere связаны с русскоязычным сообществом, а сам ботнет имеет технические пересечения с ранее известным стилером 123 Stealer.

Как предупредил ИТ-эксперт Илья Костунов, попадание в ботнет всегда связано с самостоятельной установкой вредоносных файлов.

«Сейчас, когда многие ищут способы обойти блокировки Roblox, FaceTime и других сервисов, будьте уверены – преступники этим будут активно пользоваться. Обязательно появятся фейковые программы для обхода блокировок, или модифицированные версии оригинальных приложений, которые на деле просто заражают устройство. Поэтому прежде, чем что-то скачивать, стоит трижды подумать», — отметил он.

Эксперт РОЦИТ Сергей Липов добавил, что киберпреступники используют пик интереса к обходу блокировок. По его словам, когда происходит блокировка популярных сервисов, которые нарушили законодательство РФ или распространяют деструктив, люди неизбежно ищут обходные пути.

«И вот здесь мошенники буквально выходят на охоту. Они выпускают различные «волшебные кнопки», которые обещают вернуть доступ к привычному приложению или игре в один клик, и многие на это ведутся. На деле же такие программы нередко используют для установки вредоносных модулей, превращающих устройство в часть ботнета. Поэтому стоит помнить: киберпреступники всегда стараются заработать на любом кризисе, и блокировки – идеальная возможность для них», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами