На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело курского экс-депутата Васильева о растрате поступило в суд

Суд в Курске получил дело экс-депутата Васильева о растрате более 152 млн рублей
true
true
true
close
Максим Васильев/VK

Уголовное дело о растрате бюджетных средств на сумму более 152 млн рублей, возбужденное в отношении бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, поступило в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

«В Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении Васильева М. С.», — говорится в заявлении.

Из него следует, что экс-парламентарию было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Речь идет о растрате бюджетных средств, совершенной в составе организованной группы.

Как рассказали в пресс-службе, Васильев совместно с сообщниками растратил более 152 млн рублей, выделенных ООО «КТК СЕРВИС» для возведения опорных пунктов на территории региона. После задержания бывший депутат заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении его дела в особом порядке. В настоящее время он находится под стражей.

«Решается вопрос о принятии дела к производству суда», — отмечается в публикации.

В начале ноября суд в Курской области вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому, признанному виновным в присвоении и растрате более 150 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений. Мужчине дали четыре года колонии. Комментируя ситуацию, губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что «первый пошел», а «остальных не заставят ждать». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, сколько фортификаций должны были построить в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами