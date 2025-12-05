Дело курского экс-депутата Васильева о растрате поступило в суд

Суд в Курске получил дело экс-депутата Васильева о растрате более 152 млн рублей

Уголовное дело о растрате бюджетных средств на сумму более 152 млн рублей, возбужденное в отношении бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, поступило в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

«В Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело в отношении Васильева М. С.», — говорится в заявлении.

Из него следует, что экс-парламентарию было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Речь идет о растрате бюджетных средств, совершенной в составе организованной группы.

Как рассказали в пресс-службе, Васильев совместно с сообщниками растратил более 152 млн рублей, выделенных ООО «КТК СЕРВИС» для возведения опорных пунктов на территории региона. После задержания бывший депутат заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении его дела в особом порядке. В настоящее время он находится под стражей.

«Решается вопрос о принятии дела к производству суда», — отмечается в публикации.

В начале ноября суд в Курской области вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому, признанному виновным в присвоении и растрате более 150 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений. Мужчине дали четыре года колонии. Комментируя ситуацию, губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что «первый пошел», а «остальных не заставят ждать». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, сколько фортификаций должны были построить в Курской области.