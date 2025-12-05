На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер запустил ИИ-сервис для ускорения экспорта из Индии в Россию

ИИ-решение Сбера сократило экспортные процедуры в Индии до одного дня
true
true
true
close
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер внедрил в Индии новое ИИ-решение, которое сокращает сроки проверки экспортной документации с нескольких месяцев до одного дня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что теперь индийские экспортеры, поставляющие товары в Россию, могут подавать документы на получение сертификата налогового возврата онлайн и получать решение в течение 24 часов.

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что компетенции банка в области искусственного интеллекта востребованы на индийском рынке и выделяют его среди других финансовых институтов.

«Наши IT-специалисты из России и IT-хаба в Бангалоре создают передовые высокотехнологичные продукты для клиентов банка. Мы строим мощную цифровую систему, основанную на искусственном интеллекте, чтобы поддержать развитие торговли между Россией и Индией и создать новые возможности для компаний», — сказал он.

По его словам, ранее оформление всех необходимых документов занимало у индийских экспортеров несколько месяцев.

«Наше мультиагентное AI-решение позволяет выпускать необходимые документы всего за один день. Аналогов такому сервису на индийском рынке нет. Технологии Сбера реально упрощают ведение бизнеса и помогают предпринимателям работать эффективнее», — добавил Ведяхин.

В банке уточнили, что ИИ-агенты, созданные на базе нейросети GigaChat, автоматически считывают и проверяют данные из документов, ведут учет сделок, предзаполняют формы и формируют регуляторную отчетность. Сотрудникам филиала Сбера в Индии остается только проверить итоговую информацию.

