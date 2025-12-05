На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилой петербуржец отправил деньги экстремистской организации и стал фигурантом дела

78.ru: в Петербурге завели дело на мужчину, финансировавшего экстремизм
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге на 65-летнего мужчину возбудили дело за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов 4 декабря задержали местного жителя, который, по оперативным данным, перевел 7 тысяч рублей на счет экстремистской организации для финансирования ее деятельности.

В ходе обыска по месту жительства предполагаемого злоумышленника нашли и изъяли банковские карты, мобильные телефоны и электронный планшет, содержащие важную для расследования информацию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ — финансирование экстремистской деятельности.

Ранее жителя Забайкальского края обвинили в финансировании экстремистской организации.

