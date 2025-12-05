В России считают, что Европа уже потратила замороженные активы

С очень большой вероятностью Россия уже не получит обратно свои деньги, которые хранились в Европе, потому что европейцы их уже давно потратили. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета. Ни того, ни другого европейцы сейчас делать не собираются», — сказал политолог.

Он считает, что именно поэтому Бельгия и не хочет давать репарационный кредит Украине под российские активы, потому что активов попросту нет, и никто не сможет гарантировать, что потом выданные деньги Киев вернет.

«Еврокомиссия утверждает, что обеспечением кредита послужат российские активы, но там никаких активов нет, там есть только обязательства Европы. Кроме того, подобная схема нарушает правила Европейского центрального банка о невозможности предоставлять кредиты непосредственно государственным или блоковым структурам. Они могут предоставлять кредиты только банкам, а ни один банк, судя по всему, вот из европейских крупных на себя не взял обязательство обеспечить эту сделку», — пояснил Дробницкий.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы обсудить вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана Еврокомиссии. Основная дискуссия по данному вопросу состоится на саммите ЕС 18–19 декабря.

Ранее в Госдуме рассказали о возможной заморозке переговорного процесса по Украине.