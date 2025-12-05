На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главарь банды обманувших Долину аферистов скрылся за границей

112: организатор мошенничества в отношении певицы Долиной уехал из России
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главарь банды аферистов, обманувших певицу Ларису Долину, скрылся за границей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, организатор мошенничества в отношении Долиной уехал из России, пока его подельников судили. Сейчас, рассказал источник издания, правоохранители ведут работу по экстрадиции автора преступной схемы.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

Ранее строчка из старой песни Долиной потрясла слушателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами