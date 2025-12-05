Главарь банды обманувших Долину аферистов скрылся за границей

Главарь банды аферистов, обманувших певицу Ларису Долину, скрылся за границей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, организатор мошенничества в отношении Долиной уехал из России, пока его подельников судили. Сейчас, рассказал источник издания, правоохранители ведут работу по экстрадиции автора преступной схемы.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

Ранее строчка из старой песни Долиной потрясла слушателей.