В Госдуме рассказали о возможной заморозке переговорного процесса по Украине

Депутат Журова: конфискация активов РФ может заморозить переговорный процесс
Павел Бедняков/РИА Новости

Конфискация российских активов несет за собой не только репутационные риски для стран Евросоюза, но и угрозу срыва мирной сделки. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«В случае, если российские активы будут конфискованы, Москва может заморозить переговорный процесс по мирному плану. Кроме того, мы точно будем обращаться в международные суды и широко освещать данную ситуацию, чтобы нанести как можно больший репутационный ущерб Европе», — сказала депутат.

По ее мнению, не многие страны Евросоюза согласятся стать первыми, кто одобрит конфискацию активов, потому что им же первым придется нести ответственность после окончания украинского конфликта.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы обсудить вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана Еврокомиссии. Основная дискуссия по данному вопросу состоится на саммите ЕС 18–19 декабря.

Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

Санкции против России
