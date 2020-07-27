На юго-западе Москвы произошла поножовщина на остановке

На юго-западе Москвы безработный устроил поножовщину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Происшествие произошло вечером 25 июля на Севастопольском проспекте в районе дома 26, строение 1. По указанному адресу полицейские обнаружили и задержали 56-летнего неработающего, который в ходе ссоры ранил в живот другого мужчину. Пострадавший был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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