Япония объявила о рекордном приросте заболевших COVID-19

Япония объявила о рекордном числе случаев заражения коронавирусом на территории страны с начала пандемии — 750, сообщает агентство Kiodo.

По информации властей страны, число заболевших COVID-19 в стране превысило 27,8 тыс. человек. Крупнейшим очагом распространения инфекции стал Токио, в городе заразились более 10 тыс. человек.

Жертвами вируса в стране стали более 1 тыс. пациентов.

Власти страны на фоне второй волны вируса не стали вводить повсеместных ограничений, однако, согласно социологическим опросам, более 66% японцев выступают за повторное введение режима ЧС. Он действовал в стране с 8 апреля по 25 мая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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