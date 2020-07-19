Россиянам рассказали, как правильно выбирать бахчевые

Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, как правильно выбирать арбузы и дыни при покупке. Об этом пишет АГН «Москва».

По ее словам, зрелый арбуз при ударе ладонью должен вибрировать, а при ударе костяшками пальцев издавать умеренно глухой звук.

Говоря о дынях, она отметила, что у спелых плодов семена легко отделяются от мякоти. Кроме того, Чердакова рекомендует выбирать дыни по запаху.

Она напомнила, что разрезанные арбузы и дыни не следует хранить в холодильнике дольше 12 часов.