В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов возросло до 4 234 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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