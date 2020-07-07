Во Франции наибольшая смертность от COVID выявлена среди уроженцев Африки и Азии
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Во Франции от коронавирусной инфекции чаще всего умирают уроженцы стран Африки и Азии. Об свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Отмечается, что во время санитарного кризиса в стране резко увеличилось число жертв болезни.
Так, в марте и апреле количество летальных исходов возросло на 48% по сравнению рожденных за рубежом и на 22% для рожденных во Франции.
Больше всего смертей от корнавируса зафиксировано среди выходцев из Африки (+54% — из стран Магриба, +114% — из других африканских стран), также Азии (+91%).
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