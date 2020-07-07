Прокуратура проводит проверку после требования к школьнику снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Прокуратура Москвы начала проверку после информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе», — заявила она.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура рассмотрит вопрос о мерах реагирования.

Ранее стало известно, что ученика заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино.

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