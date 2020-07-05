Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Кирове

Из окна пятого этажа жилого дома в Кирове выпал полуторагодовалый мальчик. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Кировской области.

Происшествие произошло утром 5 июля в микрорайоне Нововятск на улице Коммунистическая.

Ребенок был госпитализирован с травмами.

По данным следствия, в момент инцидента взрослые находились дома.

«По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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