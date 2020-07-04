Больше десяти человек пропали без вести в Японии во время сильных дождей

Властям не удается связаться с 13 жителями японской префектуры Кумамото, сообщает NHK.

Десять человек пропали без вести в районе Тагава поселка Асикита после разрушения нескольких домов в результате оползня, указано в сообщении. Отмечается, что спасатели не могут добраться до места бедствия из-за заблокированных дорог.

Кроме того, отсутствует информация о безопасности двух жителей другого района Асикиты, еще один житель другого пострадавшего от дождей города объявлен пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий пятый уровень погодной опасности. Выпущено предупреждение о необходимости эвакуации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самый высокий уровень опасности объявлен в Японии из-за дождей