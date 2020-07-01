Осужденный в России американец Уилан попросил передать ему «книги про шпионов»
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан попросил передать ему в СИЗО «книги про шпионов» на английском языке, сообщает RT со ссылкой на члена ОНК Москвы Бориса Клина.
Уилан пожаловался Клину, что в библиотеке СИЗО «Лефортово» нет книг на английском языке. Он также попросил привезти ему литературу Александра Солженицына, книги про шпионов и детективы.
«Хочу читать на английском «Шерлока Холмса», «Пуаро», Толстого, Солженицына и книги про шпионов», — приводятся слова Уилана.
Помимо книг американец захотел еще мороженое и позвонить родителям. По словам Клина, Уилан в СИЗО выглядел бодро, у него не было жалоб на здоровье.
Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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