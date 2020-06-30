Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в большинстве регионов страны прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в этом году очень высокие показатели ультрафиолетового излучения в центре европейской части России, на юге европейской части и на юге азиатской части страны.

«На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией и Грузией, где он достигает 10-11 условных единиц.

Вильфанд призвал россиян выходить в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, надевать головные уборы и использовать солнцезащитные средства.

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