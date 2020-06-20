Еще 32 пациента с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 32 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3597, следует из данных оперштаба.

По последним данным, в России выявлено 576 952 случая COVID-19, из них 8 002 — с летальным исходом. Выздоровели 334 592 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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