Свыше 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено 23 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 01.15 мск, в Домодедово отменено 18 рейсов, а задержано — два.

При этом в Шереметьево отменено лишь три рейса.

Данные о задержанных и отмененных рейсах во Внуково и Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.