Путин: Россия выходит из пандемии COVID-19 с минимальными потерями
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, при определенных издержках, проблемах, а также при потерях «все-таки мы достаточно ритмично ... работаем».
«Дай Бог, чтобы так и дальше было», — добавил президент.
По последним данным, в России выявлено 528 964 случая заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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