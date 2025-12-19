Эксперт допустил понижение ключевой ставки в следующем году

Экономист Надоршин: ЦБ РФ в 2026 году может снизить ключевую ставку

Центробанк РФ в 2026 году может ускорить снижение ключевой ставки. Такое мнение высказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин в комментарии Ura.ru.

«Сигналы противоречивые, они требуют правильной и аккуратной интерпретации. Пока ЦБ не обозначил свою позицию, как относиться к происходящему, но их можно трактовать как рост кредитования, способствующий перегреву экономики», — подчеркнул экономист.

Надоршин также выразил мнение, что низкий уровень инфляции, согласно показателям начала декабря, не может быть «уверенным и сильным сигналом» Банка России к снижению ключевой ставки более, чем он заложил в свой прогноз.

До этого снижение регулятором ключевой ставки спрогнозировали в Государственной думе. О понижении заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно его сценарию, Центробанк с высокой вероятностью снизит ставку минимум на 0,5 процентного пункта, до 16%.

На предыдущем заседании, в октябре, Банк России снизил ставку с 17 до 16,5% годовых.

При снижении ключевой ставки снижаются проценты по кредитам, растет доходность по вкладам. Для бизнеса появляется больше возможностей для инвестиций. Однако от этих мер может усилиться инфляция.

Ранее в Госдуме заявили, что прямая линия с Путиным не повлияет на решение ЦБ по ставке.