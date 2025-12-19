СМИ: подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете нашли мертвым

Fox News: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что подозреваемого обнаружили после того, как полицейские в тактическом снаряжении наблюдали в Салеме в штате Нью-Гэмпшир за складом, связанным с мужчиной.

По данным ФБР, подозреваемым является 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невис Валенти. Он был зарегистрирован в Майами и проходил обучение в Брауновском университете.

Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы — студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.

15 декабря заявил мэр города Бретт Смайли сообщил, что задержанный после стрельбы в университете будет освобожден из-под стражи.

