Энергетики хотят получать намного больше, чем им предлагают

Средняя предлагаемая зарплата энергетикам в России за год выросла на 13%, до 98,3 тыс. рублей по итогам 11 месяцев 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня энергетика 22 декабря. При этом соискатели рассчитывают на доход в 126 тыс. рублей.

Там уточнили, что наибольший уровень зарплатных предложений характерен для регионов с тяжелыми климатическими условиями и развитой добывающей промышленностью, среди которых Магаданская область (200 тыс. рублей), республика Саха (Якутия) — 173,8 тыс., Камчатский край (135 тыс. рублей) и Амурская область (135 тыс. рублей).

По данным ресурса, ожидания соискателей-энергетиков по зарплате остаются выше предложений рынка. В 2025 году ожидаемая медианная зарплата (по резюме) составляет 126 тыс. рублей, что на 28% выше медианы предлагаемых зарплат.

В 2025 году работодатели со всей России разместили более 23,5 тыс. вакансий для специалистов энергетической отрасли. Это свидетельствует о высокой потребности в кадрах для поддержания и развития стратегически важного комплекса страны, уточнили в пресс-службе.

В пятерке лидеров по наибольшему количеству вакансий, размещенных в 2025 году в России, оказались Москва (10% от общего числа вакансий), Московская область (7%), Санкт-Петербург (6%), Свердловская область (4%), Краснодарский край (4%).

