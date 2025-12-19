На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Человек на инвалидной коляске впервые отправится в космос

Blue Origin впервые отправит в космос человека на инвалидной коляске
close
Blue Origin/SpaceX

Американская компания Blue Origin впервые включила человека на инвалидной коляске в состав экипажа суборбитального полета. Об этом сообщается на сайте компании.

Старт ракеты New Shepard с космодрома в Техасе запланирован на 20 декабря. Вместе с инженером Европейского космического агентства Микаэлой Бентхаус, которая получила травму спинного мозга в 2018 году, полетят еще пять участников.

В ходе полета капсула с экипажем пересечет линию Кармана — условную границу космоса на высоте 100 км — и вернется на Землю с помощью парашютной системы.

Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом и конкурирует на рынке космического туризма с Virgin Galactic, где билет стоит $600 тыс. Всего на корабле New Shepard уже летали около 80 человек.

В ноябре Blue Origin запустила свою ракету New Glenn спустя час после внезапной остановки в последний момент перед запланированным временем старта. Изначально старт ракеты был запланирован 14:57 по местному времени (22:57 мск), но в последние секунды запуск с мыса Канаверал во Флориде был остановлен. Он состоялся только спустя час — в 15:55 (23:55 мск). «хватались»

Ранее «Роскосмос» утвердил смену орбиты для стартующей российской станции.

