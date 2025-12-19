На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ростовская область подверглась атаке

Губернатор Голубев сообщил об ударах по Ростову, Таганрогу и нескольким районам
Telegram-канал Юрий Слюсарь

Ночная воздушная атака ВСУ затронула несколько городов и районов Ростовской области, жертв среди населения нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, удары отражались в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах. В результате повреждены гражданские объекты, в том числе линии электропередачи, частные дома и автомобили.

«Главное, что никто из людей не пострадал. В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты», — написал губернатор.

Для уточнения подробностей и оценки ущерба с наступлением светлого времени суток начнут работу муниципальные комиссии.

Также в ночь на 19 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки ВСУ.

Кроме того, глава города Липецка Роман Ченцов рассказал о попадании дрона в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы обрушения тоже.

Ранее Александр Лукашенко предупредил Украину о последствиях за уничтожение БПЛА над Белоруссией.

Атаки БПЛА на Россию
