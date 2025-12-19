Лукашенко назвал самое сильное оружие Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену президента США Дональда Трампа Меланию его самым сильным оружием. Об этом сообщает ТАСС.

«Я [спецпосланнику президента США по Белоруссии] Джону Коулу сказал — ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка. Она многое бы могла, надо ее использовать в этом плане», — сказал Лукашенко в разговоре с делегатами VII Всебелорусского народного собрания.

Белорусский лидер рассказал, что Коул посмотрел на него, хмыкнул, а он сам в тот момент задумался о том, что приглашение может быть неоднозначно воспринято, поскольку из-за ревности Трамп теоретически мог бы пойти на разрыв переговоров и отношений. При этом он отметил, что предложил, чтобы Мелания Трамп активнее участвовала в принятии политических решений, что, по его мнению, было бы не плохо для Трампа.

18 декабря Лукашенко назвал себя единственным политиком, открыто поддержавшем выдвижение Дональда Трампа на пост президента. Он также назвал американского лидера сильной фигурой и высказал мнение, что мир будет совершенно иным, если по инициативе Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии.

Ранее Лукашенко спрогнозировал «второй Вьетнам» для США.