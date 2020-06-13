В Казани сняли режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации снят в Казани после ликвидации пожара на газораспределительной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Татарстану.

Режим был установлен для органов управления и сил, привлеченных к ликвидацию пожара.

Пожар на казанской газораспределительной станции возник после взрыва емкости со сжиженным газом. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали, две пострадавших были госпитализированы. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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