В Екатеринбурге на рынке произошла перестрелка
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В Екатеринбурге на рынке двое мужчин устроили перестрелку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь», — сказал Горелых.
Он уточнил, что один из мужчин получил ранения и был доставлен в больницу. По словам Горелых, следователи установили личности стрелявших.
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