В Екатеринбурге на рынке произошла перестрелка

В Екатеринбурге на рынке двое мужчин устроили перестрелку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь», — сказал Горелых.

Он уточнил, что один из мужчин получил ранения и был доставлен в больницу. По словам Горелых, следователи установили личности стрелявших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

— В Техасе мужчина устроил стрельбу из-за того, что его не пустили в бар

— Во французском дворце юстиции произошла стрельба