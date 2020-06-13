В Рязани подозреваемый протаранил машину Росгвардии в попытках побега
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В Рязани подозреваемый в грабежах протаранил машину Росгвардии, когда пытался избежать задержания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.
Отмечается, что инцидент произошел на Солотчинском шоссе, когда сотрудники СОБР намеревались задержать нескольких человек.
Один из подозреваемых попытался скрыться на автомобиле, в результате он ударился о блокировавший его служебный транспорт Росгвардии. В конечном итоге злоумышленника задержали.
Никто из правоохранителей не пострадал.
При осмотре в автомобиле мужчины обнаружили крупную сумму денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта.
Задержанные переданы полиции для дальнейших следственных действий