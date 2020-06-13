В Рязани подозреваемый протаранил машину Росгвардии в попытках побега

В Рязани подозреваемый в грабежах протаранил машину Росгвардии, когда пытался избежать задержания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что инцидент произошел на Солотчинском шоссе, когда сотрудники СОБР намеревались задержать нескольких человек.

Один из подозреваемых попытался скрыться на автомобиле, в результате он ударился о блокировавший его служебный транспорт Росгвардии. В конечном итоге злоумышленника задержали.

Никто из правоохранителей не пострадал.

При осмотре в автомобиле мужчины обнаружили крупную сумму денег, электронные приборы для вскрытия автотранспорта.

Задержанные переданы полиции для дальнейших следственных действий