Российских заключенных в США проверили на COVID-19

Часть находящихся в тюрьмах США россиян проверили на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так посол России в США Анатолий Антонов отметил, что результаты тестов оказались отрицательными.

Он подчеркнул, что дипведомство продолжает добиваться освобождения «наиболее уязвимой категории заключенных», жизни которых находятся под угрозой в период пандемии.

«После наших обращений к американским властям многим соотечественникам была оказана квалифицированная медицинская помощь», — добавил Антонов.

Посол уточнил, что дипломаты находятся в контакте с Федеральным бюро тюрем, госдепом, а также руководствами исправительных заведений по данному вопросу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.