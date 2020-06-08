Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

В настоящее время производится совместная работа властей и Роспотребнадзора над данным планом, рассказал Беглов.

При отмене ограничительных мер нужно будет действовать «максимально осторожно», отметил губернатор, добавив что городская система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев заражения коронавирусом, умерли 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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